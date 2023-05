OL : Aulas réagit à l'hommage grandiose qu'il lui a été rendu

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lors de la réception ce samedi du Stade de Reims, qui s'est statuée par une large victoire des Gones (3-0), l'Olympique Lyonnais a rendu hommage à Jean-Michel Aulas, qui a officiellement quitté son poste de président, le 9 mai dernier, après 36 ans de service.

"Ça m'a vraiment touché au coeur"

Présent ce dimanche soir à la cérémonie des Trophées UNFP, Jean-Michel a réagi à l'hommage que lui a rendu son club. "Ça a été nettement plus fort parce que se retrouver face à 60 000 supporters qui étaient tous dans la même optique. On sait bien que dans le foot ce qui fait la passion c’est d’avoir des idées différentes mais il y a eu un hommage unanime qui m’a vraiment touché au coeur. J’ai passé la première mi-temps dans un des Kops les plus importants, ils étaient tous la hier. C’était un moment important. Partir dans ces conditions me donne un peu moins de peine en quittant le football professionnel. Je reste et je donnerai tout pour le foot féminin et pour cette équipe de France qui partira en Australie", a confié avec émotion le désormais ex-président de l'OL au micro de la chaîne L'Équipe.

💬 Jean-Michel Aulas : « Hier soir, c'était un hommage qui m'a touché au coeur »



Suivez en direct le tapis rouge des Trophées UNFP sur la chaine L'Equipe et dans votre espace TV : https://t.co/4aKX3vuX6w#TropheesUNFP pic.twitter.com/wbyeZGgzjW — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 28, 2023

Pour résumer Jean-Michel Aulas s'est arrêté au micro de la chaîne L'Équipe lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2023. Le désormais ex-président de l'OL a réagi à l'hommage rendu par son club face au Stade de Reims.

