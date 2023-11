OL : Domenech fracasse encore Grosso

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

L'ambiance reste toujours aussi morose à l'OL avec sa défaite contre le LOSC (0-2) hier soir. Et dans L'Equipe du Soir, le coaching de Fabio Grosso a valu à l'Italien de nombreuses critiques. Celles de Raymond Domenech notamment.

"En Allemagne, il se serait fait virer dans la soirée !"

L'ancien sélectionneur n'a pas compris pour Grosso avait sorti Lacazette à la mi-temps alors que l'OL était mené, ni pourquoi il avait remplacé Kadewere par Lovren à l'heure de jeu. Et les explications de Grosso après le match l'ont fait bondir... "Il dit qu'à 2-0, il a voulu rééquilibrer son équipe de peur d'en prendre un 3e, mais après ce changement, il ne s'est plus rien passé. On dit que les coachs français sont trop défensifs, mais les Italiens le sont bien plus. Grosso, s'il avait fait ce coaching là en Allemagne, avec ces explications, il se serait fait virer dans la soirée !" Un peu plus tôt, Domenech avait invité Grosso à repasser ses diplômes.

Podcast Men's Up Life