OL, Stade Rennais : le départ d'Aulas n'est pas digéré, deux hommes encore choqués

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Comparable à une déflagration. Dont le football français est parfois victime. Assurément, le départ de l'OL de Jean-Michel Aulas a provoqué un séisme, dans les rangs du club, bien entendu, mais pas seulement. Ainsi, ce vendredi et face aux médias, Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais qui a passé de nombreuses années à l'OL, a commenté le départ de JMA. Avec des mots forts.

"J’ai été très surpris parce que j'ai appris la nouvelle par la notification d’un journal. C’est surprenant, presque choquant. Pour moi, il restera le président de l’OL. C’est l’OL, il a construit le club. C’est lui qui a tout construit, il a permis à l’OL de gagner des titres. Avant qu’il n’arrive, Lyon n’avait gagné que des Coupes de France. Il a permis à l’OL de gagner sept titres consécutifs, des Coupes et plein de choses. Mais aussi de construire un club exceptionnel, quasiment unique en France de par sa construction sportive mais aussi tous les structures avec le stade et ce qu’il y a autour. Pour moi, il restera l’OL, c’est lui qui représentera tout le temps le club et beaucoup de Lyonnais pensent comme moi. On ne respecte plus forcément ce qui a été fait, le passé. On consomme, on jette. C’est regrettable, encore plus pour quelqu’un qui a apporté énormément à Lyon mais aussi au foot français et au sport français en général."

Pour sa part, et toujours face aux médias, le défenseur de l'OL, Dejan Lovren, s'est également dit choqué par le retrait de l'ancien président. "Personnellement, je suis triste. C'est un président et un homme qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup apporté au club pendant ces 36 ans. Les 7 titres, c'était les plus belles années du club. Et on n'a pas respecté ça... Après le match contre Montpellier (5-4), l'information est arrivée, on était un petit peu choqués. Son départ, je l'ai appris dans les journaux... Ce sont des choses que je n'aime pas apprendre dans la presse, mais voilà. Souvent, il est avec nous (les jours de match). Dimanche, il n'était pas là. Mais je n'ai pas pensé à un départ."