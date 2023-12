OL : un problème mental pour Rayan Cherki ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ce n'est pas nouveau, les consultants de RMC aiment en règle générale frapper fort avec des mots susceptibles de faire le buzz. Une culture maison qui s'abat parfois sur les joueurs de Ligue 1, notamment lorsqu'ils sont à côté de leurs pompes. Rayan Cherki, le milieu de terrain de l'OL, en est un récent exemple, allumé ces derniers jours par Daniel Riolo pour ses performances en Ligue 1.

Rien à faire sur un terrain

Christophe Dugarry, pour le compte de la même radio, n'a pas voulu être en reste. Et s'est même autorisé à se demander si Cherki n'avait pas un problème mental. Extrait : "Je me pose la question de savoir si ce garçon a toutes ses facultés mentales. Quand ça fait des mois et des mois que tu es incapable de modifier ta façon de jouer et que tu reproduis match après match les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, le même comportement, la même façon ridicule de jouer au football à l’OL, je me demande si le gamin a toutes ses facultés pour analyser. Il n’a personne autour de lui pour lui dire ce qu’il se passe ? C’est affligeant. S’il ne change pas d’attitude, il n’a rien à faire sur un terrain, avec une équipe qui est relégable."

