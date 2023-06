OL : une icône du sport mondial encore plus impliquée à Lyon ?

Zapping But! Football Club OL : Mercato, organigramme... Les annonces de Textor vous ont-elles rassuré ?

Forcément, il lui a été posé la question. Logique au regard de sa qualité d'ambassadeur de l'OL. Logique, également, quand on sait que Tony Parker, par ailleurs président du club de l'ASVEL, fait figure d'icône vers qui tout dirigeant aurait raison de se tourner. Du coup, que pense-t-il de l'arrivée aux commandes du club lyonnais de John Textor ?

"On aura des discussions pour savoir s'ils veulent que je sois plus impliqué."

"Ce n'est pas facile de passer derrière Jean-Michel Aulas, mais les nouveaux propriétaires sont ambitieux et veulent faire de belles choses. Les discussions que j'ai eues avec eux ? Moi pour l'instant, je me concentre sur l'ASVEL. Après, on verra avec les Américains, on aura des discussions pour savoir s'ils veulent que je sois plus impliqué. En tout cas, je suis toujours ambassadeur de l'OL, il me reste un an de contrat et je m'entends très bien avec eux. On verra comment ça passera pour la suite."

La porte est donc loin d'être fermée.