OL - Mercato : le départ d'une tête de Turc se précise un peu plus !

Après les départs d'Habib Keita et de Thiago Mendes, un troisième joueur de l'OL pourrait faire ses valises : Karl Toko-Ekambi. Selon Ekrem Konur, Fenerbahçe pousse vraiment pour récupérer l'ailier, encore sous contrat avec les Gones jusqu'en juin 2024. Une bonne nouvelle pour les supporters qui le critiquent régulièrement.

Un retour qui agace déjà les Lyonnais

Après avoir connu une saison mouvementée (38 matchs, 9 buts entre l'OL et Rennes), Karl Toko-Ekambi a fait son retour hier à l'occasion du stage de pré-saison de l'OL aux Pays-Bas. Un retour en même temps que les autres internationaux lyonnais qui a eu du mal à passer chez les fans. Surtout que le Camerounais s'est empressé d'endosser la tenue d'entraînement du club et de poster l'image sur les réseaux sociaux.

Forcément, cela a beaucoup fait réagir du côté des supporters. Surtout depuis l'interview au vitriol de KTE sur le site de So Foot où il avait accusé les supporters de racisme et même assuré ne plus vouloir porter ce maillot :

Toko Ekambi personne veut de toi on va te poser au McDo d’OL vallée je crois #TeamOL #mercato pic.twitter.com/GNJf4Dys0e — Aly_Tagliafico🦁 ⚯͛ (@Aly_Cascarino) July 8, 2023

