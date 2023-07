OL - Mercato : une star mondiale attirée par John Textor ?

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Dans l'ombre du départ en grande pompe de Karim Benzema, Eden Hazard a lui aussi quitté le Real Madrid à l'issue de son contrat en juin dernier, après quatre ans de galère sous le maillot merengue. Désormais, le milieu offensif belge recherche un nouveau challenge et plusieurs options s'offrent à lui, dont l'une d'elles mène directement à John Textor.

Hazard à Molenbeek ?

Ce samedi, le quotidien madrilène AS fait le point sur la situation de l'ancien Lillois en évoquant d'abord la possibilité d'une retraite même si plusieurs clubs pourraient l'accueillir cet été. Alors que le joueur et sa famille aimeraient rester vivre à Madrid, l'Inter Milan et le RWD Molenbeek feraient partie de ses prétendants. Le club belge, propriété de John Textor, détient déjà dans son effectif le frère d'Eden, Kylian Hazard. Cependant, la piste se serait vite refroidie selon le média espagnol. L'attaquant emblématique des Diables Rouges risque d'aller voir ailleurs, à moins que le nouveau boss de l'OL retente sa chance...

