OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Balerdi ! 

La Juventus a fait de Leonardo Balerdi (26 ans) sa priorité défensive du mercato. Si l’OM affirme ne pas être vendeur, la pression monte depuis Turin. Le joueur, lui, ne serait pas insensible à l’intérêt du club piémontais.

La Juventus passe à l’action. Selon le journaliste Giovanni Albanese, très proche de l’environnement turinois, la Vieille Dame est prête à insister pour recruter Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin de l’OM, suivi depuis plusieurs semaines, est devenu la priorité de l’entraîneur Igor Tudor, qui l’a dirigé à Marseille et apprécie particulièrement sa relance et sa capacité à défendre en avançant.

Du côté de l’OM, la position officielle est claire : le joueur n’est pas sur le marché. Arrivé en 2020, Balerdi a progressivement gagné sa place dans l’effectif, au point d’être considéré aujourd’hui comme un élément central du projet Riberto De Zerbi. Le nouveau coach phocéen et la direction ont fixé un cap : conserver les cadres pour repartir sur des bases solides. Et Balerdi fait partie de ces joueurs jugés non transférables, sauf offre impossible à refuser… à partir de 40 millions d’euros.

Balerdi ouvert à un avenir à la Juve ?

Problème : la Juve ne lâche rien. Et selon plusieurs sources proches du joueur, Balerdi aurait montré des signes d’ouverture. À 27 ans, il sait qu’un transfert vers une institution comme la Juventus peut représenter un tournant dans sa carrière. Une visibilité accrue, la possibilité de disputer la Ligue des champions, un championnat plus exposé, et peut-être un tremplin pour s’imposer en sélection argentine.

L’OM, de son côté, est conscient du potentiel levier économique qu’un tel transfert pourrait représenter. Mais le timing est délicat : le club veut bâtir autour d’une défense solide, et perdre Balerdi en début de mercato compliquerait les plans de De Zerbi. Reste à savoir si la Juve sera prête à formuler une offre suffisante pour faire vaciller les certitudes olympiennes. Une chose est sûre : le dossier est ouvert. Et il pourrait bien s’accélérer dans les prochains jours.

« Le coup d’œil de But FC »

« Voir Leonardo Balerdi quitter l’OM cet été serait un cataclysme à Marseille. D’abord, parce que le joueur a toujours dit qu’il rêvait de disputer la Ligue des Champions au Vélodrome et ensuite parce qu’il est le chaînon essentiel du projet de Roberto De Zerbi. Le club phocéen connaît les menaces d’un possible départ mais ne négociera rien en dessous de 40 millions d’euros. Et encore… »