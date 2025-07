En rupture de banc à l’OM, Faris Moumbagna attise certaines convoitises.

Recruté en provenance de Bodo/Glimt, Faris Moumbagna ne s’est pas imposé à l’OM où il a été écarté du groupe professionnel et s’entraîne désormais avec la réserve. Non convoqué pour le stage aux Pays-Bas et en Andorre, l’attaquant camerounais est poussé vers la sortie, et plusieurs clubs surveilleraient sa situation.

Toulouse frappe à la porte

Selon Africafoot, le PAOK Salonique et Levante sont venus aux nouvelles. Et en Ligue 1, Moumbagna aurait aussi une touche du côté de Toulouse qui aurait débuté les négociations pour l’accueillir sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le joueur de 25 ans est estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt. A suivre…