OM : Aubameyang a déjà mis un taquet à un coéquipier !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Quand il s’agit d’Amine Harit, le regard de Pierre-Emerick Aubameyang s’illumine. Entre l’international marocain et celui du Gabon, la complicité s’est recréée immédiatement à l’OM,. Les deux joueurs ne se sont pourtant pas découverts à l’arrivée de PEA, cet été. « Amine, c’est quelqu’un que je connais depuis que j’ai joué en Bundesliga (2013-janv. 2018), on s’est croisés plein de fois là-bas, a-t-il déclaré en conférence de presse. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup. Je vais même vous raconter une anecdote : j’avais pris un carton rouge à cause de lui lors d’un match Dortmund-Schalke 04 très mouvementé, qui avait terminé à 4 partout. »

Harit et Aubameyang amis dans la vie

« Ce soir de novembre 2017, le Borussia avait mené quatre buts à zéro, avant de voir Aubameyang prendre un second jaune pour un taquet sur Harit et de subir les foudres des voisins de la Ruhr, le Marocain marquant le second but de Schalke; rappelle L’Équipe. L’épisode n’a pas compliqué leur relation, au contraire, il l’a lancée, et il n’est pas rare de voir les deux compères se chambrer sur leurs réseaux sociaux. » Dans l’intimité, Harit appelle ainsi Aubameyang mon « Guebou », en référence à « mon Boug' », « mon gars ». Ils se font même un petit restaurant de temps en temps, sans taquet cette fois-ci...

🗞️ « Une histoire à écrire » : la une du journal L'Équipe du dimanche 3 décembre 2023



Pour lire l'édition : https://t.co/v7IitjHQH1 pic.twitter.com/m43V0Dg1EJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 3, 2023

Podcast Men's Up Life