OM : Aubameyang trempe dans une sale affaire qui menace sa fin de carrière

Plutôt discret et même taillé par Daniel Riolo depuis qu’il évolue à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang s’est mis dans de sales draps en apportant son soutien à Ali Bongo, président très contesté au Gabon. Parti pendant un an de sa sélection, le capitaine de la sélection n’était déjà revenu que par l’entremise du dirigeant politique en mai, avant d’aller jusqu’à le supporter sur une story Instagram, emboîtant le pas de son père, Pierre Aubame, présent lors du dernier meeting de campagne. Le coup d’État militaire, le 30 août, qui a porté au pouvoir le général Brice Oligui Nguema, a complètement changé les rapports de force : l’opinion publique a illico condamné Aubayemang au moment où le peuple vit ces jours d’après comme une libération et attend une victoire ou a minima un nul aujourd’hui, en Mauritanie pour décrocher son ticket pour la CAN en Côte d’Ivoire (13 janvier - 11 février 2024).

Fin de carrière au Gabon en cas de défaite ?

« Si ça ne passe pas contre la Mauritanie, cette opinion tombera sur lui. Pour beaucoup, il a profité des largesses de l’ancien pouvoir, insiste dans L’Équipe Wilfried Ndong, le chef des sports du journal L’Union. Si ça perd, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être sa fin de carrière au pays car les gens veulent une star, mais qui qualifie l’équipe. Il est assez âgé pour comprendre les enjeux, poursuit Ndong. Il est le seul des 23 à avoir pris position pour l’ancien régime. Sa story a suscité une levée de boucliers. Les gens l’attendent au tournant mais s’il apporte de la joie tout peut passer. Mais il ne faut pas qu’il rate un but à la 90e minute… Ce qui lui est reproché, c’est de s’être rangé du côté de l’oppresseur. Il joue gros en termes d’image et on attend ce match pour faire les comptes. »

Cette prise de position radicale est partagée. « Sa position a agacé un peu tout le monde. Que ce soit son père, c’est une chose, mais lui… Il a dérapé, j’ai trouvé ça très maladroit, souligne un ancien de la sélection. Il est influent, c’est le meilleur sportif gabonais, beaucoup de gens le regardent. Tous les Gabonais sont frustrés, ils ne veulent même pas qu’il aille en équipe nationale. Tout le monde voulait qu’il revienne et là, il fait cette sortie médiatique sur la politique… Ça a créé une cassure. Mais s’il qualifie le Gabon, ce qu’on souhaite tous, les gens peuvent peut-être changer d’attitude. »

