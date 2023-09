OM : la date du départ de Longoria et de son staff déjà connue ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Pablo Longoria ne fera pas le déplacement demain à Amsterdam pour soutenir l’OM pour ses grands débuts en Ligue Europa (21h). Selon un communiqué pondu hier soir par le club phocéen, on a ainsi appris que le dirigeant espagnol et sa garde rapprochée prendraient un peu de recul pour analyser la situation tendue avec les supporters. Si, concrètement, Longoria et son staff se mettent en retrait, ce serait pour calmer et faire un pas vers les supporters.

Zeroual a fixé une deadline au 8 octobre

Ces derniers seraient remontés à bloc et disposeraient surtout de documents compromettants pour la direction de l’OM. « Vous quatre et votre coach de DH, si vous ne partez pas, vous verrez », aurait menacé un leader des ultras pendant la réunion, selon L’Équipe. Rachid Zeroual, patron des South Winners, leur a de son côté donné quatre matches pour partir, jusqu’à la rencontre face au Havre, le 8 octobre.

Voici les unes du journal L'Equipe du mercredi 20 septembre 2023 : https://t.co/XCG43gQDEq pic.twitter.com/0fVaJjudUV — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 20, 2023

