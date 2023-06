OM : Longoria perd patience avec Gallardo et a activé d’autres pistes !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La piste Marcelo Gallardo serait)elle en train de s’enliser à l’OM ? Après lui avoir lancé un ultimatum hier, L’Équipe fait savoir ce jeudi que Pablo Longoria n’aurait toujours pas reçu de réponse de l’entraîneur argentin et « n’a pas tellement de temps à perdre. »

La piste Fonseca toujours d'actualité

« Les dirigeants marseillais ne se voient pas attendre indéfiniment et ils ont activé d’autres pistes, si jamais les discussions avec Gallardo n’aboutissaient pas, peut-on lire dans le quotidien sportif. L’une d’elles mène à Paulo Fonseca, mais le Portugais est sous contrat avec Lille jusqu’en 2024, ce qui complique beaucoup de choses. » Actuellement aux États-Unis pour échanger avec le clan de Frank McCourt sur la saison à venir, l’état-major olympien espère voir le dossier de l’entraîneur se décanter rapidement. Et pour cause : l’entraînement doit reprendre le 3 juillet prochain.

