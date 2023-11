OM : McCourt envoie un message fort aux Saoudiens pour la vente du club

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Depuis plusieurs semaines, on entend tout et son contraire au sujet de la possible vente de l'Olympique de Marseille. Certains assurent que le rachat du club phocéen par l'Arabie saoudite serait acté tandis que d'autres annoncent qu'aucune négociation serait en cours entre le propriétaire marseillais, Frank McCourt, et les Saoudiens.

Foot Marseille, qui fait partie de ceux qui démentent cette vente, a fait un nouveau point sur la situation, annonçant que Frank McCourt estimerait avoir avoir la capacité financière pour continuer à diriger le club olympien.

McCourt n'a pas besoin de vendre l'OM

"La vente de l’OM est un sujet qui relève plus de la croyance que des faits, car par nature, les preuves concrètes font défaut. Les transactions de ce genre se déroulent généralement dans la discrétion, ce qui permet à ceux qui prétendent détenir des informations de ne pas avoir à fournir de preuves tangibles pour étayer leurs affirmations. Il est logique que nombreux soient ceux qui aimeraient acquérir l’OM, mais peu en ont réellement les moyens financiers. Frank McCourt, qui bénéficie du soutien de Guggenheim Partners, estime avoir la capacité financière pour continuer à diriger le club. Les acheteurs potentiels n’ont peut-être tout simplement pas les moyens pour le satisfaire…", a révélé le site spécialisé sur l'OM à propos de ce sulfureux sujet. L'Arabie saoudite va donc devoir faire un très gros chèque au milliardaire pour le convaincre de céder le club phocéen.

⚪️Ⓜ️ OM : les 9 acteurs clés de la vente du club #TeamOM https://t.co/AkdZKZw9pQ — But_OM (@Butfc_OM) November 21, 2023

