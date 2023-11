OM : Ounahi encore vilipendé, Gattuso a un autre Marseillais dans le collimateur !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Gennaro Gattuso a de plus en plus de mal à cacher son agacement à l’OM. S’il se prétend premier défenseur de ses joueurs, le technicien italien les a critiqués fortement après leur seconde période calamiteuse samedi soir à Strasbourg (1-1). Avant la pause, L’Équipe glisse que le coach de l’OM s’était déjà énervé contre Leonardo Balerdi, coupable de plusieurs erreurs et impliqué sur l’ouverture du score d’Emanuel Emegha (6e).

Ounahi loin du Top 3 de Ligue 1 ?

Entré à la Meinau en remplacement d’Amine Harit (69e), Azzedine Ounahi n’en finit lui plus de décevoir. « Que ce soit Ndiaye, Harit, Correa ou Vitinha, ce n’est même pas aujourd’hui du niveau top 5 de Ligue 1, a analysé Kevin Diaz sur RMC Sport. Correa, je ne comprends pas comment il peut être titulaire à l’OM. Aubameyang derrière, ce n’est pas bien mieux. Sarr non plus et le dernier c’est Ounahi qui n’est pas non plus aujourd’hui un joueur qui pourrait jouer dans une autre équipe du top 3 en Ligue 1. »

