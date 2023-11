OM : pleurs, coup de gueule, préparateur mental... grosses révélations sur Clauss

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Impressionnant lors de la première partie de saison 2022-23, Jonathan Clauss a plongé par la suite, avant de se ressaisir depuis août. On sait désormais pourquoi. Le Parisien du jour publie un long article sur le latéral droit de l'OM dans lequel ses proches font plusieurs confidences assez édifiantes. La première, c'est que sa non-convocation pour le Mondial 2022 l'a beaucoup touché, au point qu'il en a pleuré. Son moral a été affecté, ce qui explique qu'il a été moins performant à partir de janvier.

Il a fait appel à un préparateur physique et mental

On apprend également qu'il a opéré une grande remise en question cet été, ayant abouti à une collaboration avec le préparateur mental et physique Julien Corvo, qui s'occupe de Teddy Riner depuis dix ans. Clauss a également compris qu'il devait s'améliorer dans sa gestion des duels pour plaire un peu plus à Didier Deschamps. Désormais bien installé dans le vestiaire marseillais, où tout le monde l'apprécie, il n'hésite pas à pousser des coups de gueule, comme après la défaite à Lens (0-1) à la dernière minute, juste avant la trêve internationale. Bref, c'est un Clauss plus mature qui épate l'OM et les Bleus depuis le début de la saison !

