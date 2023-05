OM, PSG : Balerdi bientôt partenaire de Messi !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Souvent dans le viseur des supporters de l'OM pour ses fautes de concentration qui peuvent coûter cher, Leonardo Balerdi est pourtant défendu par Igor Tudor ou encore Pablo Longoria, qui voient en lui un très gros potentiel. Et ils ne sont pas les seuls puisque le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a décidé de le convoquer pour les deux matches en Asie à la fin de la saison (contre l'Australie le 15 juin, face à l'Indonésie le 19).

L'ancien joueur de Boca Juniors va donc pouvoir évoluer aux côtés de Lionel Messi, qu'il a affronté à plusieurs reprises depuis que le champion du monde a rejoint le PSG en 2021. A chaque fois, les deux Argentins ont dû se cacher pour se saluer mais cette fois, le Marseillais pourra s'approcher de l'idole sans craindre les foudres de ses supporters. Sans envie de lui barrer la route de ses cages. Cette première convocation pourrait constituer un sacré boost dans la carrière du Marseillais.

La fiche de Leonardo Balerdi

Argentina list for upcoming games 🇦🇷



Alejandro Garnacho, included by Lionel Scaloni with Argentina’s senior team. pic.twitter.com/bDE8ZJZN7o