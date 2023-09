OM : une grande révolution dans le onze de Marcelino contre Toulouse ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Avant de lancer sa saison européenne et le Clasico du dimanche 24 septembre contre le PSG, l’OM doit engranger des points dans deux jours contre le Toulouse FC au Vélodrome (17h05). Pour ce faire, Marcelino pourrait procéder à un aménagement majeur dans son onze de départ. Selon RMC Sport, l’entraîneur de l’OM pourra tout bonnement troquer son traditionnel 4-4-2 pour un 4-3-3.

« Cette réflexion existe, en interne, et le staff olympien a profité de cette pause internationale pour l’initier, assure Florent Germain. Les arguments sont nombreux. Ounahi n’a pas trouvé sa place dans le 4/4/2 de Marcelino. L’Espagnol a lui-même reconnu l’évidence : le milieu de terrain marocain serait beaucoup plus à l’aise en tant que relayeur (position qu’il affectionne avec sa sélection), dans un milieu à trois. Le système de jeu de Marcelino a souvent eu pour conséquence de laisser les deux milieux de terrain axiaux en difficultés et en infériorité numérique, dans le cœur du jeu. Les joueurs l’ont ressenti. Cela n’a pas échappé au staff et quelques ajustements sont donc possibles. »

Le 4-3-3, une option d'avenir pour l'OM ?

Si Ounahi pourrait donc être le grand gagnant de un passage en 4-3-3, Iliman Ndiaye pourrait être décalé sur un côté pour pallier l’absence d’Ismaïla Sarr. « Rien n’est figé, mais les réponses arriveront vite et le 4/3/3 pourrait donc devenir une option pour l’OM avant les grands rendez-vous et le début de la Ligue Europa », conclut la radio sportive.

