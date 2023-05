OM : Daniel Riolo fait de lourds sous-entendus sur le Mercato sauce Longoria

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

On le sait : Daniel Riolo n'a pas la langue dans sa poche quant il s'agit de critiquer le football français et son fonctionnement. Après « Racailles football club », le trublion de l'After Foot a sorti un nouveau livre intitulé « Chaos football club » où il évoque toutes les affaires secouant les clubs hexagonaux.

Riolo s'en est notamment pris à l'OM, faisant quelques sous-entendus sur les petits arrangements entre amis qui ont court dans la Cité phocéenne depuis l'arrivée de Pablo Longoria à l'été 2020. Connu pour être un supporter du PSG, Daniel Riolo prend quelques exemples pour critiquer le boss espagnol de Marseille :

« Quand Rongier d’un coup change d’agent et se retrouve dans l’agence qui est celle dans laquelle a été recruté Longoria par les chasseurs de têtes qui l’ont placé à l’OM, on a le droit de se poser des questions, comme cela a été le cas avec Boubacar Kamara et Bamba Dieng. Tout n’est pas rose ! »