OM, FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : rebondissement pour l’avenir de Payet !

Dimitri Payet a séché ses larmes. Plus d’une semaine après l’annonce de son départ de l’OM, le milieu offensif de 36 ans est resté à Marseille pour profiter des installations du centre d'entraînement. Hier, le joueur de 36 ans a ainsi pu participer à une séance avec le staff et les lofteurs de l'effectif, parmi lesquels Jordan Amavi et Pol Lirola.

Payet courtisé en France et à l'étranger

Ce maintien en forme ne serait pas totalement innocent. Selon Football Club de Marseille, l’ancien capitaine de l’OM bénéficie de multiples propositions, tant à l’étranger qu’en France, lui qui a disputé 326 matchs sous les couleurs marseillaises, pour 78 buts et 95 passes décisives. Aux dernières nouvelles, le FC Nantes, le Stade Rennais et des formations turques et saoudiennes seraient intéressés.

