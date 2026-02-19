Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

À peine intronisé sur le banc de l’OM, un premier choix fort d’Habib Beye pourrait desservir les desseins de la star anglaise Mason Greenwood (24 ans).

Présenté à 14h15 à l’OM, Habib Beye en dira plus sur ses ambitions et ses préférences tactiques. En attendant, les spéculations vont bon train… du côté du Stade Rennais. Selon Jonathan, bien informé des coulisses du club breton, Beye a de grandes chances de ne pas utiliser Mason Greenwood ne serait pas titularisé à son poste naturel. Ni ailier, ni numéro 10 : dans le système que Beye veut imposer, il pourrait être repositionné… en piston.

« Beye ne veut que le 3-5-2 sans ailiers »

Une place où il devra courir, défendre et couvrir les couloirs plutôt que de se concentrer sur la finition et la création offensive. Un véritable choc pour un joueur habitué à peser au centre du jeu. « Beye ne veut que le 3-5-2 sans ailiers, juste avec des pistons, analyse Jonathan sur X. Il mettra Greenwood piston. Vous verrez, il jouait ainsi au Red Star puis à Rennes. C’est son schéma de jeu et il est prêt à mettre des joueurs à des postes inhabituels, genre Al Tamari piston ou Merlin milieu défensif. » C’est la patte Beye : un entraîneur rigoureux, tacticien obsessionnel, capable de bouleverser les positions pour imposer un collectif où personne n’est au-dessus du système.

Greenwood n’est pas Blas

Si la tendance se confirme, Greenwood devrait donc accepter de perdre ses repères, courir plus que jamais et accepter un rôle secondaire dans l’organigramme offensif, au service d’un plan de jeu qu’il ne contrôle pas. Relancé sur la possibilité de positionner Greenwood en faux 9, comme Ludovic Blas pouvait l’été par séquences à Rennes avec Beye, l’insider du Stade Rennais n’en démord pas : « Encore fallait il que Blas joue. Rarement été titulaire. » Si tout cela se confirme, les supporters de l’OM n’ont pas fini de grincer des dents…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France