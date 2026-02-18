L’OM voit déjà planer une épée de Damoclès au-dessus de son joyau : Mason Greenwood, identifié comme priorité mercato du Real Madrid pour l’été prochain, selon une simulation orchestrée par l’intelligence artificielle.

Arrivé sur la Canebière à l’été 2024, Mason Greenwood s’est rapidement imposé à l’OM. Auteur de 14 buts et 4 passes décisives en seulement 21 rencontres, le joueur de 24 ans explose littéralement cette saison. Polyvalent, performant sur l’aile droite comme en pointe, il s’est vite rendu indispensable dans le onze olympien.

Sa valeur marchande a bondi, passant de 15 à 50 millions d’euros en un an, renforçant encore plus l’intérêt manifeste des grosses cylindrées européennes. Difficile, dans ce contexte, de ne pas s’interroger sur la capacité de l’OM à conserver son atout offensif pour la saison prochaine.

Le Real Madrid prêt à frapper fort ?

Ce qui fait parler en ce début de mercato, c’est l’irruption de la technologie : une prédiction algorithmique imagine Greenwood à Madrid contre 80 millions d’euros. Un montant massif, mais cohérent avec la trajectoire prise par l’ex-Mancunien depuis son arrivée à Marseille.

Le Real Madrid, après avoir bénéficié de l’efficacité d’attaquants comme Vinicius Jr – illustration avec la performance décisive de Vinicius face à Benfica récemment – chercherait à renouveler sa puissance offensive avec la pépite anglaise. Greenwood n’est cependant pas seul sur la liste : Nico Schlotterbeck (70 M€, Borussia Dortmund) et Enzo Fernandez (100 M€, Chelsea) figurerait aussi dans ce mercato « parfait » rêvé par l’IA.

Un mercato « rêvé » pour les Merengues

L’arrivée de Greenwood serait un symbole fort d’ambition des Merengues pour la saison 2026. Le club madrilène semble vouloir mixer explosivité (Greenwood), stabilité défensive (Schlotterbeck) et créativité au milieu (Fernandez) — un trio évalué à 250 millions d’euros au total ! Quand on sait que Vinicius Jr joue lui-même un rôle croissant dans la dynamique de recrutement de Madrid, comme l’illustre son parcours fulgurant ces dernières années, impossible de ne pas imaginer une attaque madrilène détonante la saison prochaine.

Pour l’OM, la menace est claire : le club phocéen aura-t-il les arguments sportifs et financiers pour retenir Greenwood alors que le Real, armé de ses ambitions galactiques et de l’audace technologique, affûte déjà ses plans ? Voilà un feuilleton qui promet de secouer tout l’été.