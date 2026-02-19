En play-offs aller de l’Europa League, le LOSC s’est incliné à domicile face à l’Etoile Rouge de Belgrade (0-1). C’est son quatrième match d’affilée sans victoire.

Avant la rencontre, personne ne misait gros sur l’Etoile Rouge. Pourtant, le club qui a fait pleurer l’OM en 1991 est actuellement leader de son championnat alors que le LOSC traverse une profonde crise, lui qui n’a remporté qu’un seul de ses dix derniers matches. Et finalement, la logique du moment a été respectée puisque ce sont les Serbes qui se sont imposés à la Decathlon Arena dans ce play-off aller de l’Europa League (1-0). Un but sur corner de Franklin Tebo Uchenna dans les arrêts de jeu de la première période a suffi à dompter les Dogues.

Un match retour décisif pour Genesio ?

Les hommes de Bruno Genesio étaient pourtant bien rentrés dans le match. Ils ont imprimé un gros rythme aux premières minutes de la partie mais l’Etoile Rouge a réussi à se mettre au niveau et a tenu tête aux assauts désordonnés des Lillois. Preuve de leur mutisme offensif, ils n’ont cadré leur premier tir qu’à la 75e minute, sur un tir lointain de Perraud.

La crise se poursuit donc pour le LOSC. Avant la rencontre, Bruno Genesio avait dit ne pas être inquiet pour son avenir. Il va peut-être changer d’avis si son équipe se fait éliminer de l’Europa League par l’Etoile Rouge, dans une semaine à Belgrade…