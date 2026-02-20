FC Barcelone : Nicki Nicole brise enfin le silence après sa rupture avec Lamine Yamal

La chanteuse à succès Nicko Nicole est enfin revenue sur les raisons de sa rupture avec la star du FC Barcelone Lamine Yamal fin 2025.

Nicki Nicole n’avait pas parlé depuis des mois, et elle a enfin choisi de se confier. Sur un canapé, détendue, la chanteuse argentine est revenue sur sa séparation d’avec Lamine Yamal, fin 2025.

Le couple Yamal – Nicole, une mauvaise idée !

Elle explique sans détour que leur couple, malgré de vrais atomes crochus et une complicité évidente, était simplement une mauvaise idée. « On aurait pu s’accorder, nos vies auraient pu coller… mais nos agendas respectifs en ont décidé autrement” » a-t-elle confié en substance. Une rupture qui n’a rien de dramatique, mais qui montre la difficulté de concilier amour et carrières fulgurantes lorsqu’on est des starlettes en puissance.

Nicki est soulagée

Dans cette interview, Nicki Nicole apparaît sereine, presque soulagée. Plus qu’un adieu, c’est un message de maturité : parfois, deux personnes peuvent s’aimer et se respecter, mais leurs chemins professionnels et personnels ne sont pas faits pour se croiser à ce moment précis. Les fans, eux, saluent sa franchise et sa capacité à tourner la page avec élégance. C’est donc une Nicki Nicole apaisée et lucide que le public découvre, prête à se concentrer sur sa musique et à écrire de nouveaux chapitres de sa vie, loin des projecteurs du couple médiatique.