À LA UNE DU 20 FéV 2026
[00:00]FC Barcelone : Nicki Nicole brise enfin le silence après sa rupture avec Lamine Yamal
[23:00]ASSE : un club de Ligue 2 fait barrage aux supporters des Verts !
[22:57]Le LOSC confirme sa crise en s’inclinant face à l’Etoile Rouge de Belgrade
[22:38]PSG : le club a réglé une partie de sa dette à Kylian Mbappé
[22:30]Le PSG est-il toujours favori pour conserver son titre en Ligue des Champions ? 
[22:19]RC Lens : le message sympa de Patrick Berg aux Sang et Or
[22:00]FC Nantes : un titulaire chouchou des supporters en froid avec Kantari et son staff ! 
[21:48]OL : le club bientôt vendu ?
[21:30]ASSE : Léo Pétrot coincé dans une nouvelle galère loin des Verts
[21:15]CAN 2025 : des peines très lourdes contre les supporters sénégalais
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Nicki Nicole brise enfin le silence après sa rupture avec Lamine Yamal

Par Bastien Aubert - 20 Fév 2026, 00:00
💬 Commenter
Nicki Nicole lors d'un passage à Roland-Garros en 2024.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

La chanteuse à succès Nicko Nicole est enfin revenue sur les raisons de sa rupture avec la star du FC Barcelone Lamine Yamal fin 2025. 

Nicki Nicole n’avait pas parlé depuis des mois, et elle a enfin choisi de se confier. Sur un canapé, détendue, la chanteuse argentine est revenue sur sa séparation d’avec Lamine Yamal, fin 2025.

Le couple Yamal – Nicole, une mauvaise idée !

Elle explique sans détour que leur couple, malgré de vrais atomes crochus et une complicité évidente, était simplement une mauvaise idée. « On aurait pu s’accorder, nos vies auraient pu coller… mais nos agendas respectifs en ont décidé autrement” » a-t-elle confié en substance. Une rupture qui n’a rien de dramatique, mais qui montre la difficulté de concilier amour et carrières fulgurantes lorsqu’on est des starlettes en puissance.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Nicki est soulagée 

Dans cette interview, Nicki Nicole apparaît sereine, presque soulagée. Plus qu’un adieu, c’est un message de maturité : parfois, deux personnes peuvent s’aimer et se respecter, mais leurs chemins professionnels et personnels ne sont pas faits pour se croiser à ce moment précis. Les fans, eux, saluent sa franchise et sa capacité à tourner la page avec élégance. C’est donc une Nicki Nicole apaisée et lucide que le public découvre, prête à se concentrer sur sa musique et à écrire de nouveaux chapitres de sa vie, loin des projecteurs du couple médiatique.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot