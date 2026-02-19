Présenté à l’OM en ce début d’après-midi, Habib Beye a déjà égalé un record dont le FC Nantes avait bien connaissance…

Habib Beye fait parler de lui… avant même son premier match sur le banc de l’OM ! L’ancien entraîneur du Stade Rennais sera présent à Brest ce vendredi (20h45) pour diriger son équipe, seulement 13 jours après avoir dirigé son dernier match avec le Stade Rennais contre le RC Lens (1-3).

À l’OM, Beye chipe un record au FC Nantes

Une rapidité qui ne passe pas inaperçue et qui lui permet déjà de marquer l’histoire de la Ligue 1. Selon Stat Foot, Beye est ainsi devenu l’entraîneur le plus rapide du XXIe siècle à diriger deux clubs différents dans l’élite. Il devance Angel Marcos, qui avait réalisé le même exploit en passant du FC Lorient au FC Nantes en 17 jours, le 5 janvier 2002. Une performance éclair qui montre que l’OM mise sur un technicien capable de s’adapter à vitesse grand V.

Des débuts à Brest scrutés de partout

Mais cette nouvelle ne fait pas seulement sensation à l’OM. Du côté du Stade Rennais, certains observateurs suivent de près ce parcours express. La rapidité avec laquelle Beye a rejoint un club de Ligue 1 après son passage en Bretagne intrigue et pourrait inspirer d’autres projets pour des entraîneurs ambitieux. Dans ce contexte, nul doute que le coup d’envoi à Brest s’annonce donc sous haute tension et tous les regards seront braqués sur celui qui, en à peine deux semaines, est déjà entré dans les annales de la Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France