OM : McCourt a pris une décision fracassante pour le Mercato et l'avenir du club

Alors que le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, travaille actuellement pour offrir le meilleur effectif possible à Marcelino la saison prochaine, Frank McCourt ne va aider son président.

McCourt ne veut plus investir de sa poche

Et pour cause, le milliardaire américain, qui est le propriétaire de l'OM depuis l'été 2016, aurait rappelé récemment qu'il ne souhaitait plus réinjecter de l'argent de sa poche en raison notamment de la qualification en Coupe d'Europe, de l'apport de CVC, qui est récemment devenu un nouvel actionnaire minoritaire du football français, et des recettes billetterie-sponsoring.

🔵⚪️ OM : un autre groupe que les Saoudiens prêt à racheter le club ? #TeamOM https://t.co/uOLFhzF6nC — But_OM (@Butfc_OM) June 27, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur