OM - Mercato : Aubameyang a déjà donné sa réponse à Longoria

Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Depuis ce vendredi soir, plusieurs médias, dont L'Équipe, ont successivement annoncé l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour l'attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, en mal de buts et de matchs depuis des mois chez les Blues.

L'intérêt est réciproque !

Mais alors que le club saoudien d'Al-Ettifaq aurait également manifesté son intérêt pour l'international gabonais, la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya croit savoir que l'ancien joueur de l'ASSE et du FC Barcelone serait sur le point de rejoindre l'OM.

Goal France n'est pas aussi catégorique que la chaîne de télévision saoudienne et annonce, de son côté, que PEA serait intéressé à l’idée de rallier la cité phocéenne cet été et serait même prêt à faire un effort sur le plan salarial. Mais le joueur de 34 ans voudrait un contrat de deux ans tandis que le dirigeants marseillais lui proposeraient un bail d'une année plus une en option.

