OM - Mercato : Aubameyang, ses premiers mots aux supporters marseillais

C'est fait. L'OM en toute fin de journée a officialisé la signature de Pierre-Emerick Aubameyang qui, comme vous le savez, avait déjà rejoint depuis hier le groupe olympien en Allemagne.

"On va bosser fort"

L'ancien attaquant de Chelsea, et de l'ASSE en France, retrouve donc la Ligue 1, dix ans après. Et il a tenu, comme le veut la règle, à adresser un message aux supporters marseillais.

"Je suis très heureux et très fier de porter ce maillot. Je sais ce qu’il représente. Comme vous avez pu le voir sur ma story, je me suis déjà mis dans l’ambiance. Et voilà, je viens d’arriver en Allemagne, de retrouver l’équipe. On va bosser fort ! J’ai hâte de vous retrouver à Marseille, à bientôt !"

