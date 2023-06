OM - Mercato : Longoria prend un énorme coup de pression pour Sanchez

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Si la tendance est clairement à une prolongation d'un an d'Alexis Sanchez à l'OM, le deal n'est toujours pas signé alors que le Chilien de 34 ans sera officiellement libre dans moins de 48 heures. Une situation assez inadmissible pour... Eric Di Méco.

« Ce serait une grande déception s'il devait partir de l'OM »

Sur RMC, l'ancien défenseur de l'OM a demandé à Pablo Longoria de faire le nécessaire : « La direction de l'OM joue gros sur ce dossier parce que c'est un joueur que les supporters adorent. C'est un joueur qui a rallié tous les suffrages parce qu'il a enchaîné les matchs, parce que c'est un pitbull sur le terrain et c'est un super joueur. Quand tu as de l'ambition et notamment le fait de retrouver la Ligue des Champions via des barrages et des tours préliminaires, il te faut des joueurs comme celui-ci. En plus, je le répète, mais il est adoré des supporters. Donc ce serait une grande déception s'il devait partir de l'OM ».

Alexis Sanchez, qui a reçu une proposition ferme de l'OM dans des conditions économiques très proches de celles qu'il avait l'an dernier, joue la montre dans l'attente d'une surenchère marseillaise ou d'une offre impossible à refuser d'ailleurs. Selon ESPN Chili, la tendance est toujours qu'il rempile d'un an.

Pour résumer Eric Di Méco estime que Pablo Longoria doit tout faire pour conserver Alexis Sanchez cet été. En fin de contrat dans deux jours, le Chilien tarde pourtant à rempiler, jouant la montre dans l'espoir d'une meilleur proposition de l'OM... ou d'ailleurs.

