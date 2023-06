OM - Mercato : Marcelino arrive ce week-end avec 6 renforts dans les valises !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Marcelino à l’OM, ce n’est plus qu’une question de temps. Si l’entraîneur espagnol a été confirmé en remplaçant d’Igor Tudor pas plus tard que la semaine dernière, la vraie question est désormais de savoir quand il posera ses valises dans la cité phocéenne. Selon La Provence, l’ancien coach du Valence FC arrivera à Marseille au cours du week-end avec l’ensemble de son staff. Celui-ci est plus qu’étoffé puisque pas moins de six personnes devraient le composer !

Un staff de 6 éléments avec Marcelino ?

On peut ainsi lister son fidèle adjoint Roberto Uria, qui le suit depuis ses débuts; Ismaël Fernandez, « personnage clé dans son entourage », sera le préparateur physique, assisté du fils du nouveau coach olympien, Sergio Garcia, davantage spécialisé dans le suivi individuel des joueurs. Bruno Uria sera en poste à l'analyse vidéo avec Pablo Manzanet. Alberto Torres s'occupera de la réathlétisation des blessés. Pour rappel la reprise de l'entraînement est prévue le lundi 3 juillet prochain.

