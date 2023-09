OM - Mercato : Marcelino attend plus de certains joueurs, des recrues visées ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Marcelino est dans l’œil du cyclone. Hier, les groupes de supporters ont profité d’une réunion au sommet avec Pablo Longoria pour lui rappeler que son grand ami ne faisait vibrer personne en terme de jeu depuis son arrivée sur le banc cet été. Selon RMC Sport, le message a été entendu par le coach espagnol, qui reste serein par rapport aux échéances en se focalisant sur le travail. Toutefois, s’il promet publiquement de ne rien avoir à reprocher aux joueurs, son discours serait différent face à ses troupes.

Des recrues pas au niveau ?

« Marcelino demande à ses joueurs plus de caractère et plus d’initiatives, explique Florent Germain. Trop concentrés à respecter les consignes de leur coach, les Olympiens, un peu bridés, en oublieraient parfois de se lâcher un peu, de dépasser certaines fonctions. » Au-delà de cette bride collective, des premiers doutes seraient nées sur le niveau de certaines recrues arrivées à l’OM au mercato estival. Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Correa, Iliman N’Diaye et Geoffrey Kondogbia sont cités.

⚪🔵 Pas entré en jeu depuis quatre matchs, le cas d'Azzedine Ounahi interroge les supporters marseillais.https://t.co/ULqoGspmpR — RMC Sport (@RMCsport) September 17, 2023

