OM : un indésirable prêt à rebondir en Ligue 1 ?

Revenu à l'OM après une saison ratée en prêt du côté de Getafe, Jordan Amavi est invité à partir au plus vite par le club phocéen. Depuis la reprise de l'entraînement, le latéral gauche français figure dans le camp des "lofteurs" qui s'entraînent à part à la Commanderie, en compagnie notamment de Pol Lirola et Konrad de la Fuente. L'ancien joueur de l'OGC Nice n'entre pas dans les plans de Marcelino, il ne lui reste plus qu'à trouver une porte de sortie.

Un rebond en Ligue 1 ?

Selon les informations de Foot Mercato, Amavi aurait des touches dans l'Hexagone et pourrait rapidement être prêté dans un club de Ligue 1, dont l'identité reste inconnue. Ces derniers mois, des intérêts du FC Nantes et du Stade Brestois avaient notamment été évoqués. Affaire à suivre...

