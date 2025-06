PSG Mercato : Kolo Muani cash sur son avenir

Actuellement à la Coupe du Monde des clubs avec la Juventus, Randal Kolo Muani, conbvoité par Chelsea, a évoqué son avenir.

En difficulté au Paris Saint-Germain depuis son transfert XXL à l’été 2023 (85 millions d’euros, 11 buts et 7 passes décisives en 54 matchs), Randal Kolo Muani s’est relancé à la Juventus Turin, où il a été prêté pour six mois. Arrivé à Turin en janvier 2025, il a rapidement trouvé sa place, inscrivant 10 buts et délivrant 2 passes décisives en 20 rencontres. Une dynamique confirmée lors du début de la Coupe du Monde des clubs, avec un doublé contre Al-Aïn (5-0).

« Heureux à la Juve »

Ce retour en forme a convaincu la Juventus de prolonger son prêt, avec une indemnité versée au PSG pour le garder pendant le Mondial. Le club italien souhaite désormais le conserver avec un nouveau prêt assorti d’une option d’achat avantageuse. Paris, de son côté, privilégie un transfert sec mais reste ouvert à la négociation. Egalement ciblé par Chelsea, Kolo Muani a évoqué son avenir à Tuttosport ce mardi. Et confirmé sa volonté de rester à la Juve. « Je ne connais rien à propos de Chelsea. J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs et une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passera sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien.» Le message est clair.