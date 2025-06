PSG Mercato : un club de Ligue des champions lorgne Lucas Chevalier (LOSC)

Le gardien du LOSC, Lucas Chevalier, n’est pas apprécié qu’au PSG, loin de là…

Lucas Chevalier, le jeune portier du LOSC est considéré comme une piste sérieuse en cas de départ de Gianluigi Donnarumma au PSG, et ce alors que le portier italien tarde toujours à prolonger son contrat qui expire dans un an.

Newcastle s’ajoute à la liste des prétendants

L’avenir du portier de 23 ans suscite beaucoup de spéculations. ESPN a révélé qu’Aston Villa, club anglais évoluant en Premier League et participant à la Conférence League, serait également intéressé pour le recruter afin de remplacer Emiliano Martinez/ D’autres clubs comme l’AC Milan et le RB Leipzig seraient aussi sur le coup. Et ce mardi, The Athletic révèle que Newcastle, qualifié pour la prochaine C1, surveille aussi de près la situation du portier tricolore, sous contrat jusqu’en 2027 à Lille.