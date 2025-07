Interrogé sur le futur vainqueur du Ballon d’Or 2025, l’entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho, a dit qu’il le donnerait bien à un joueur du PSG, mais pas Ousmane Dembélé, Vitinha ou Achraf Hakimi.

Enfin en vacances après une saison marathon au cours de laquelle ils auront tout remporté à l’exception du Mondial des Clubs, les joueurs du PSG peuvent suivre de loin tout ce qu’il se dit à propos du Ballon d’Or 2025. Un trophée qui a de fortes chances de revenir à l’un d’entre eux puisqu’hormis Lamine Yamal (FC Barcelone), les favoris sont parisiens, qu’il s’agisse d’Ousmane Dembélé, Vitinha, Joao Neves ou Achraf Hakimi. José Mourinho va dans ce sens mais il a une autre idée…

« Nuno Mendes, on dirait qu’il s’amuse sur le terrain »

Dans une interview à Canal 11, le Special One a dit : « Le PSG est la grande équipe de cette saison. Ils ont gagné la Ligue des champions de cette manière, en ayant perdu théoriquement leur meilleur joueur. Ça me rappelle quand j’ai gagné la Ligue des champions avec l’Inter Milan sans Ibra. Il est parti au Barça, finalement, on a fini par remporter le titre et lui non. J’aime Nuno Mendes et Vitinha. Je vais juste dire une chose : il y a encore un bon groupe de milieux qui ont fait une grosse saison. Mais un latéral comme Nuno Mendes, il y en a très peu. On dirait qu’il s’amuse sur le terrain. J’aimerais qu’un des deux le remporte (le Ballon d’Or), mais Jorge Mendes va m’embrouiller, car pour lui, le seul qui doit l’avoir, c’est Lamine Yamal. »

Le latéral portugais a effectivement réalisé une saison exceptionnelle, mettant dans sa poche tous les grands joueurs ayant croisé dans son couloir, de Mohamed Salah (Liverpool) à Lamine Yamal (Espagne) en passant par Denzel Dumfries (Inter Milan).