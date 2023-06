PSG - Mercato : Paris bloque encore Christophe Galtier

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

C'est un dossier qui devrait bientôt connaître son issue. Le club italien de Naples recherche toujours un entraîneur et les pistes ne manquent pas. Le favori a désormais pour nom Paulo Sousa, passé il y a des lustres aux Girondins de Bordeaux. Mais selon le quotidien, Il Mattino, le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, songerait également au Français Christophe Galtier.

Seul souci, et non des moindres, le technicien français n'a pas encore été officiellement limogé par le PSG. Et le président napolitain se demande si il devra, ou non, payer un indemnité. Pa simple pour avancer sur le dossier dans les prochaines heures.

A suivre.