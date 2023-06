PSG : un Parisien fait une gaffe et vend la mèche pour Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cela ne fait plus l'ombre d'un doute, Luis Enrique va devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain et ainsi succéder à Christophe Galtier, qui devrait être officiellement limogé dans les prochains jours.

"Je suis très excité d'être avec Luis Enrique"

Mais alors que l'arrivée du coach espagnol n'a pas encore été officialisé par le champion de France en titre, Leandro Paredes, qui fera son retour au PSG après une saison passée en prêt du côté de la Juventus Turin, s'est chargé de vendre la mèche. "Mon premier choix sera sûrement de rester à Paris, je suis très excité d'être avec Luis Enrique. Si la possibilité se présente, je resterai", a lâché le milieu de terrain argentin à Olé.

Fabien Chorlet

Rédacteur