PSG, FC Barcelone – Mercato : Bernardo Silva reste évasif sur son avenir

Une posture qui peut se comprendre même si son cas personnel risque d'animer le marché sur les prochains jours et les prochaines semaines. Outre le PSG, Bernardo Silva a souvent vu son nom associé au FC Barcelone ces derniers mois même s'il ne s'agit pas d'une priorité du moment.

Pour arracher l'international portugais à Manchester City et racheter ses deux dernières années de contrat (2025), il faudra sans doute aligner une très grosse somme d'argent. Paris se prépare à dégainer une proposition à 70 M€ pour lui...

Bernardo Silva: “My future? Honestly… I don’t know. We will see what will happen in the next few weeks and the next few months”, told @telefoot_TF1. ?￰゚ヤᄉ



"I just want to enjoy this moment", he added.