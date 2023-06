PSG : l’émir du Qatar est à Paris, tremblement de terre au Mercato !

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Que les supporters du PSG se rassurent : non, l’émir du Qatar n’a pas oublié leur club de cœur. Si le prince Al Thani se fait de plus en plus discret dans la capitale, sa présence a été détectée hier sur les courts de Roland-Garros, plus précisément lors de la victoire de Novak Djokovic sur Alejandro Davidovich Fokina (7/6 7/6 6/2).