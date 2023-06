PSG - Mercato : Neymar adoube Luis Enrique et fait une annonce forte pour 2024

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Quel avenir pour Neymar ? Dans son édition du jour, L’Équipe se pose la question et n’a pas vraiment de réponse à apporter tant le présent du Brésilien de 31 ans semble déjà incertain. Seule certitude : l’arrivée imminente de Luis Enrique sur le banc du PSG pourrait relancer une carrière au point mort. « Il va retrouver le plaisir de jouer, estime dans L’Équipe Adriano, le latéral brésilien qui a partagé le maillot blaugrana avec lui entre août 2013 et juin 2016. Au Barça, Luis Enrique lui accordait une liberté presque totale. Avec Leo (Messi), ils pouvaient combiner et changer de position quand ils voulaient. Neymar devait aussi participer et faire les efforts défensifs, mais il le faisait très bien. Je pouvais compter sur lui… »

Neymar adoube Luis Enrique et Ancelotti

Mais le temps a fait son œuvre. Les blessures, les polémiques et une hygiène de vie douteuse l’ont abîmé. Et certains se demandent si l’épilogue de sa carrière n’est pas déjà arrivé. « Moi j’ai des doutes concernant la suite, souffle le journaliste Jair Machado sur SporTV. Dans quel état est-il après sa grave blessure ? Où va-t-il jouer ? En France, avec la concurrence de Mbappé, en Angleterre, en Arabie saoudite ? Est-ce qu’il veut disputer la prochaine Coupe du monde ? Tout ça est encore très flou. » En parallèle de son propre avenir, Neymar s’est confié au sujet de l’arrivée annoncée de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleçao en juin 2024. « Nous auront l’opportunité d’avoir un coach étranger, a-t-il affirmé au micro de TV Band. Ancelotti a tout gagné et je suis sûr qu’il va beaucoup nous apprendre. »

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_



Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌



L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus).



Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si l’entourage de Neymar semble très heureux de l’arrivée imminente de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, le Brésilien se félicite aussi de la signature annoncée de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleçao en 2024.

Bastien Aubert

Rédacteur