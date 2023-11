PSG, LOSC - Mercato : accord imminent entre Paris et un club pour Ekitike !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Déjà tout proche de quitter le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike devrait vraiment partir cet hiver. Et malgré qu'il n'ait joué que 14 petites minutes depuis le début de la saison, l'attaquant français ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts.

Ekitike vers l'Angleterre ?

Alors que la Premier League et la Bundesliga seraient les deux destinations les plus probables pour Hugo Ekitike, le PSG serait tout proche de trouver un accord avec un club anglais, dont le nom n'a pas filtré, pour un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat obligatoire de l'ancien Rémois, si l'on en croit les informations du compte Twitter @PSGInside_Actu, qui annonce toutefois qu'un club de Ligue 1, dont le nom n'est pas connu non plus, tenterait aussi de recruter le joueur de 21 ans. Il pourrait s'agir du LOSC, déjà intéressé l'été dernier par Hugo Ekitike.

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu . Je devais vous mettre une ou deux infos ce soir et finalement j'en ai beaucoup plus . Car après le match , j'ai reçu d'autres informations. D'où mon retard et je m'excuse.



1 - Deux championnats sont susceptibles d'avoir Hugo #Ekitike, durant ce… pic.twitter.com/pdaUt2fgqW — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) November 24, 2023

