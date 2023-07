PSG - Mercato : après De Gea, cinq autres noms, dont Lloris, sortent au poste de gardien

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On l'a appris cette semaine, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, voudrait recruter un gardien numéro 1 bis pour concurrencer Gianluigi Donnarumma la saison prochaine. Alors que le nom de David De Gea, libre de tout contrat cet été après la fin de son aventure avec Manchester United, est déjà sorti dans la presse, nos confrères de Sports Zone ont révélé que cinq autres gardiens seraient sur la short-list du club de la capitale.

Lloris fait partie des cinq !

Il y aurait Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Brentford), deux noms soufflés aux oreilles de Luis Campos par Luis Enrique, Diogo Costa (FC Porto), qui serait, quant à lui, le portier que Jorge Mendes et Luis Campos voudraient absolument placer à Paris, Hugo Lloris (libre), qui serait avec David De Gea l'option la moins désiré, et enfin Yassine Bounou (FC Séville), qui serait une option appréciée et simple à signer, le club sévillan n’étant pas en position de force pour négocier.

