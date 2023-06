PSG : Daniel Riolo dévoile un premier problème avec Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Au PSG, la recherche d’un nouvel entraîneur se poursuit. Si la piste Nagelsmann a été abandonnée au vu de sa complexité, une nouvelle piste a été ouverte, celle menant à Luis Enrique.

Un choix qui n’a pas été pris par un conseiller sportif

Éditorialiste sur RMC et connu pour ses sorties virales, Daniel Riolo s’est exprimé sur son compte Twitter, à propos de ce choix. « Beaucoup parlent de Luis Enrique. Ok alors si c'est le cas, ça veut dire que ce n’est pas le choix de Campos. Donc, ça voudrait dire que le choix du coach n’a pas été fait par le DS ou conseiller sportif…. Ok ok très bien. » a-t-il écrit.