PSG, FC Nantes - Mercato : Domenech se paye Mbappé

Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Kylian Mbappé et son avenir, c’est le feuilleton de cette semaine. Après avoir annoncé ne pas prolonger au PSG au-delà de juin 2024, l’international français a mis le feu aux poudres dans le club de la capitale tout en affolant le Real Madrid et toute l’Espagne. Pour certains observateurs, la forme ne plaît pas. La lettre envoyée par le Champion du Monde 2018 n’est pas du goût de Raymond Domenech.

« S’il a fait ça pour partir au Real maintenant que Benzema n’est plus là, c’est machiavélique. Il se serait dit : je vais me fâcher avec le PSG pour qu’il me mette sur le marché des transferts. Si c’est vraiment le cas, alors c’est machiavélique », a noté l’ancien sélectionneur des Bleus dans l’Equipe du Soir sur la Chaine L’Equipe.

« On est à un changement d’habitude dans le monde pro. Les transferts des grands joueurs ça devient un problème. Des joueurs comme ça, vu ce qu’ils coûtent, ils vont forcément au bout de leur contrat », a ajouté l’ancien défenseur de l’OL.

« Eux, ils ont le pouvoir. Paris peut dire ce qu’il veut, mais il faut qu’un club accepte de l’acheter et que Mbappé veuille partir. Il va rester et a été très clair sur ce sujet. Il a un contrat. Il ne lève pas l’option qu’il y a dans son contrat et à la fin de l’année ils en rediscuteront. Mais le feuilleton durera toute l’année », a conclu le consultant.