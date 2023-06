PSG - Mercato : Mbappé se lâche sur Messi et fait une nouvelle annonce cinglante sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Mbappé a profité de l’occasion pour évoquer le départ de Lionel Messi du PSG cet été. « C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi part, a-t-il ajouté. Je ne comprends pas très bien pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu'il soit parti. Il n'a pas eu le respect qu'il méritait en France. »

🚨 Kylian Mbappé: “I didn’t ask to leave PSG or to join Real Madrid. I just told the club that I won’t activate the option to extend the contract until June 2025”.



“We never discussed new deal with PSG but I’m happy to stay here next season”, told Gazzetta dello Sport. pic.twitter.com/XQenUQZats