PSG - Mercato : un dossier à 80 M€ s’est accéléré à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Déjà très actif sur ce mercato estival, le PSG n'aurait pas fini de recruter. En effet, le club de la capitale a décidé d'intensifier son intérêt pour un nouveau renfort offensif. Paris passe la seconde pour Kolo Muani Selon les informations du Parisien, le PSG a formulé une deuxième offre à hauteur de 70 millions d'euros hors bonus pour Randal Kolo Muani. Cependant, celle-ci ne devrait toujours pas suffire car Francfort espérerait entre 10 et 30 millions supplémentaires. Toujours selon le journal, le PSG espère finaliser ce dossier autour de 80 millions. De plus, comme le rapportent plusieurs sources, l'approche de la fin du mercato pourrait obliger Francfort à vendre rapidement son joueur afin de pouvoir trouver et réinvestir rapidement une somme dans un remplaçant. 🚨 Le PSG va faire une nouvelle offre à Francfort pour Randal Kolo Muani :



𝟳𝟬 𝗠€ + 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 💰



(@Djaameel_) pic.twitter.com/L5KpsVGM9i — Actu Foot (@ActuFoot_) August 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG a formulé une deuxième offre à hauteur de 70 millions d'euros hors bonus pour Randal Kolo Muani. Cependant, celle-ci ne devrait toujours pas suffire car Francfort espérerait entre 10 et 30 millions supplémentaires. Toujours selon le journal, le PSG espère finaliser ce dossier autour de 80 millions.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur