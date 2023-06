PSG, Real Madrid - Mercato : Sergio Ramos de retour dans l’un de ses anciens clubs ?

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain arrivait à son terme cet été, Sergio Ramos n'a pas été prolongé par le club de la capitale et se retrouve donc sur le marché des transferts.

Le FC Séville vise un retour de Sergio Ramos

Si son nom est envoyé avec insistance du côté de l'Arabie saoudite, l'ancien capitaine du Real Madrid pourrait plutôt faire son retour en Espagne et plus précisément au FC Séville, son club formateur, qui voudrait le rapatrier cet été. "Le FC Séville s'est renseigné pour Sergio Ramos", a annoncé le journaliste espagnol, Eduardo Inda, dans l'émission El Chiringuito TV. Reste à savoir si un retour en Andalousie intéresse ou non Sergio Ramos.

⚠️"El SEVILLA ha PREGUNTADO por SERGIO RAMOS"⚠️



👉Ojo a la información de #INDA en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/m2l9xEmcYH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur