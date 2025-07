RC Lens Mercato : Fulgini et un ancien Sang et Or bientôt réunis en Turquie ?

Le club turc de Kocaelispor, qui lorgne Angelo Fulgini, va enrôler un ancien joueur du RC Lens…

Le RC Lens entame une nouvelle ère avec Pierre Sage sur le banc à la place de Will Still et de profonds changements dans l’effectif, dans tous les secteurs de jeu. Angelo Fulgini pourrait être concerné par cette véritable révolution estivale du RCL où l’ancien angevin n’a plus qu’un an de contrat.

Haïdara vers Kocaelispor

Au sortir d’une saison délicate (1 but et 1 passe décisive en 23 matches de L1), Fulgini (28 ans), dont le salaire est supérieur à 100 000 € par mois, semble plutôt s’orienter vers un départ. Et selon Foot Mercato, il est sollicité par Kocaelispor qui a débuté les négociations pour le faire signer. Dans cette attente, le club turc devrait enregistrer la signature de Massadio Haïdara. Le promu en Super Lig a déjà communiqué officiellement, évoquant la signature d’un contrat de 2 ans pour le latéral gauche, libéré par le Stade Brestois il y a quelques jours.