RC Lens Mercato : Lens doit-il ouvrir grand la porte à Andy Diouf ?

Arrivé au RC Lens à l’été 2023 dans la peau du remplaçant de Seko Fofana, Andy Diouf est très courtisé lors de ce mercato. Lens doit-il lui ouvrir grand la porte ? C’est notre débat.

« Oui »

« Honnêtement, si l’accord entre Lens et Burnley est avéré, pour un transfert de 18 M€, je pense qu’il n’y a pas à tergiverser. Andy Diouf sort de deux saisons au RCL où il n’a pas justifié les espoirs placés en lui. Ses stats en attestent avec seulement 2 buts inscrits en 67 matches. Des stats qui montrent l’inefficacité du joueur, qui a pourtant joué plus haut cette saison avec Will Still. Diouf avait été acheté 15 M€ à Bâle. Franchement, si le RCL peut faire une petite plus value, vu son rendement, c’est inespéré. Après, il est sûr qu’à 22 ans, Diouf est loin d’être un produit fini. Il a encore une grosse marge de progression. Mais perso, vu ses états de service depuis qu’il est Sang et Or, si je rentre dans mes frais, je lâche. »‘

Laurent HESS

« Lens ne doit pas hésiter »

« Avec 15 millions d’euros investis sur Andy Diouf, le RC Lens misait gros pour remplacer Seko Fofana, parti à l’époque pour Al-Nassr. Mais, deux ans plus tard, force est de constater que cet investissement n’a pas vraiment été rentabilisé sur le terrain. Si son potentiel est certain et que ses qualités sont là, Andy Diouf est souvent frustrant dans sa prise de décisions, notamment dans la dernière passe. 2 buts et 2 passes décisives en 67 matchs, c’est assez peu depuis son arrivée au Racing.

En ce sens, oui, je pense que Lens ne doit pas hésiter à le laisser partir afin qu’il puisse s’épanouir ailleurs. Le club a même l’occasion de faire une plus-value sur son milieu de terrain, alors il ne faut pas réfléchir. La piste Burnley semble être écartée, mais d’autres clubs sont à l’affût. D’un autre côté, il ne resterait qu’El Aynaoui comme seule grosse valeur marchande de l’effectif. Mais Lens entame un nouveau cycle, et le principal objectif sera de créer de la valeur avec les joueurs déjà en place, en plus des futures recrues ».

William TERTRIN