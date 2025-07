RC Lens Mercato : Lens sécurise une de ses pépites (officiel)

Le RC Lens a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Souleymane Sagnan.

Ce mercredi, le RC Lens a annoncé que Souleymane Sagnan, jeune défenseur de 20 ans formé au club, venait de signer son premier contrat professionnel avec le club artésien, d’une durée de trois ans, soit jusqu’en 2028. Arrivé au centre de formation de La Gaillette en U16, dans les pas de son frère Modibo, il s’est rapidement imposé comme un défenseur central prometteur.

Titulaire régulier avec les U19 Nationaux puis en National 3, il s’est aussi distingué en UEFA Youth League, contribuant au beau parcours des jeunes Lensois jusqu’en huitièmes de finale. Il a ensuite été capitaine en réserve et appelé à s’entraîner régulièrement avec le groupe professionnel, obtenant sa première convocation avec l’équipe première face à Marseille en mars dernier.

La réaction de Jean-Louis Leca, directeur sportif

« Je suis heureux de voir Souleymane parapher son premier contrat professionnel avec le Racing ! Pur produit de La Gaillette Gervais Martel, il possède de solides qualités athlétiques et techniques. Il se distingue notamment par son très bon jeu de tête et sa maîtrise dans la relance. Il dispose encore d’une belle marge de progression et pourra s’appuyer sur l’expertise du staff technique, et notamment sur Éric Sikora, pour poursuivre sa montée en puissance et franchir les étapes pour aller vers le plus haut niveau. Ce premier contrat représente une marque de confiance forte de la part du club. Le plus dur reste à accomplir, mais il a toutes les qualités, et surtout l’état d’esprit, pour y parvenir. Félicitations Souleymane ! ».